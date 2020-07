As part of their ongoing Piknic à la Maison series, Piknic Électronik is presenting a DJ set by Montreal producer and mix-master CFCF. You can stream the set today, Friday, July 24, from 5 to 6 :30 p.m., via Twitch or on YouTube.

